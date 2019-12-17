Преображенский полк России отмечает 40-летний юбилей

40 лет сегодня исполнилось со дня приказа о формировании 154 отдельного комендантского полка. Последние шесть лет по указу президента России Владимира Путина он носит почетное звание «Преображенский».

Полк выполняет задачи по обеспечению торжественных мероприятий с участием президента РФ, министра обороны, проводит ритуалы встреч и проводов глав иностранных государственных, правительственных и военных делегаций во время официальных визитов в Россию.