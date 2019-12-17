Группа археологов решила загадку каменных истуканов на острове Пасхи

Международная группа археологов из Новой Зеландии, США и Чили решила загадку моаи — каменных истуканов на острове Пасхи (Рапа-Нуи). Согласно выводам ученых, статуи должны были сохранять плодородие земель. Об этом говорится в пресс-релизе на Phys.org.

Исследователи изучили два моаи в каменоломнях вулкана Рано-Рараку в центральной части острова. Именно вулкан был источником материала для 95% каменных статуй, которых всего более 1 тыс. Территория являлась плодородным сельскохозяйственным центром, где выращивали бананы, колоказию и батат.

Данные почвы, по мнению ученых, были самыми плодородными на острове. Обнаруженные в каменоломне моаи не были предназначены для транспортировки, они должны были оставаться там, чтобы защищать природу карьера и способствовать сельскохозяйственному производству.

В октябре 2018 года американские археологи выяснили, как древние жители острова Пасхи научились получать пресную воду из океана.

2 августа стало известно, что чилийский президент Себастьян Пиньера подписал указ, которым ускоряется процесс рассмотрения законопроекта о переименовании острова Пасхи в Рапа-Нуи.