На острове Святой Елены объявили о поиске двойника Наполеона Бонапарта

Власти острова Святой Елены ищут двойника французского императора Наполеона Бонапарта. Соискатель, победивший других претендентов, будет представлять регион на мероприятиях, посвященных 200-летию его смерти в изгнании.

Кандидат должен быть свободен для участия во всех мероприятиях в течение трех лет — 2019, 2020 и 2021 годов. Он должен иметь представительную внешность и уметь общаться с высокопоставленными политиками.

«Туристические власти Святой Елены ищут мужчину, желающего изображать Наполеона во время торжеств, посвященных 200-летию (его смерти)», — отмечается в заявлении Офиса по делам туризма в Twitter.

Пробы в костюме Наполеона состоятся не позднее 27 сентября. Первое публичное мероприятие с участием двойника императора запланировано на 15 октября.

Остров Святой Елены получил известность, после того как туда был сослан Наполеон Бонапарт. На остров он высадился 15 октября 1815 года и прожил там шесть лет до своей смерти.

Остров Святой Елены расположен в 1600 км от африканского континента. Там живет около 4,5 тыс. человек. Единственная возможность попасть на остров до открытия прямых рейсов — паромная переправа: путь из Кейптауна занимает шесть дней и стоит более £4 тыс. в одну сторону.