Не взяли в штат: из-за чего начались протесты в Индии

Российским гражданам стоит воздержаться от посещения юго-востока Нью-Дели и ряда северо-восточных штатов. С такой рекомендацией выступили в посольстве РФ в Индии, беседуя с «Известиями». Поводом для предостережения стали беспорядки, начавшиеся в некоторых частях страны вслед за принятием закона, который мусульманская община сочла откровенно дискриминационным, а перегруженные беженцами штаты — неконституционным. Он упрощает получение индийского гражданства для индуистов, христиан и представителей других религий из трех соседних стран, не давая тех же прерогатив исповедующим ислам. Закон был инициирован премьером Нарендрой Моди, давно известным культивированием индуистского национализма, но на этот раз затея решает еще одну задачу — отвлечь внимание населения от неважного состояния экономики.

От милосердия к беспорядкам

Точкой отсчета нынешней волны ожесточенных беспорядков в ряде областей Индии стало 11 декабря. В этот день ключевая нижняя палата индийского парламента, большинство в которой принадлежит сторонникам Нарендры Моди, приняла закон, облегчающий получение гражданства для беженцев из Афганистана, Бангладеш и Пакистана, переселившихся в Индию до 2015 года. При этом документ, преподносимый властями в качестве «акта милосердия», прописывает, что ускоренная процедура предусмотрена для представителей религиозных меньшинств — индусов, сикхов, буддистов, джайнов, парсов и христиан. Но только не мусульман , поскольку, как пояснили в Нью-Дели, в трех соседних странах они не являются преследуемыми меньшинствами.

М2 Девушка, протестующая против внесения поправок в законопроект, облегчающий получение гражданства религиозным меньшинствам Фото: REUTERS/Francis Mascarenhas

Разумеется, проживающие в Индии мусульмане — а это порядка 170 млн человек — сочли закон дискриминационным и противоречащим индийской конституции. А в восточной части страны, порядком уставшей за многие годы от бангладешских беженцев, возмутились тем, что теперь миллионы нелегалов смогут осесть в Индии на вполне законных основаниях, усугубив проблему безработицы.

Вслед за голосованием в парламенте в нескольких регионах Индии начались акции протеста, стремительно переросшие в беспорядки и стычки с полицией и на данный момент обернувшиеся гибелью шести человек.

В ряде городов штата Ассам был введен комендантский час, в Западной Бенгалии власти пошли на отключение интернета, чтобы протестующие не смогли координировать действия по соцсетям. В городе Алигарх в северном штате Уттар-Прадеш власти распорядились закрыть до 5 января мусульманский университет, чтобы пресечь новые выступления студентов.

М1 Задержание протестующих у университета Джамия Миллия Исламия, 13 декабря 2019 года Фото: REUTERS/Adnan Abidi

Не обошлось без насилия и в столице. Утром 15 декабря студенты исламского университета Джамия Миллия Исламия на юго-востоке Нью-Дели устроили мирный марш протеста, который при этом был согласован с полицией. Однако вскоре к колонне примкнули радикально настроенные местные жители, которые начали закидывать камнями припаркованные автомобили и витрины магазинов . А дальше, как утверждают в ряде СМИ участники событий, случилась откровенная полицейская провокация — стражи порядка сами подожгли несколько автобусов, получив таким образом оправдание для жестокого наступления на студентов. Завершилось всё в ночь на 16 декабря осадой университетского кампуса и задержанием десятков студентов. Администрация вуза при этом полностью встала на сторону своих студентов, отметив, что те не причастны к насилию и вандализму.

— Мы не рекомендуем российским гражданам посещать юго-восток Дели и советуем быть осторожными в других частях города, поскольку волнения могут перекинуться на них. Также советуем проявлять максимальную осторожность при посещении штатов Ассам, Западная Бенгалия и города Алигарх в Уттар-Прадеш, — сказали «Известиям» в российском посольстве в Индии.

М3 Беспорядки в Нью-Дели Фото: REUTERS/Adnan Abidi

Со схожими предостережениями относительно поездок в Индию в последние дни выступили и дипмиссии США, Великобритании, Израиля, Канады и Сингапура. При этом, правда, все рекомендации коснулись путешествий преимущественно в северо-восточные части страны, не затронув популярные у иностранных туристов в зимний сезон южные штаты Керала и Гоа.

Беспорядки сказались и на высокой политике: премьер Японии Синдзо Абэ отменил свой визит в Индию, запланированный на 15 декабря.

Сильный национализм и слабая экономика

Реагируя на волну протестов, 16 декабря Нарендра Моди написал в своем Twitter, что закон принят только для тех, «кто на протяжении многих лет сталкивался с преследованиями и не мог никуда бежать, кроме как в Индию». Но на исключительную гуманность в мотивации премьера купились далеко не все.

— В нынешнем году партия премьера выиграла парламентские выборы, но у Бхаратия джаната парти (БДП) нет большинства в верхней палате парламента. К тому же начались процессы, которые говорят о том, что его позиции стали ослабевать , — сказал «Известиям» эксперт Центра индийских исследований Института востоковедения РАН Феликс Юрлов.

Он отметил, в частности, неутешительный результат партии на ноябрьских выборах в законодательное собрание одного из крупнейших и богатейших штатов — Махараштра.

V5 Нарендра Моди Фото: REUTERS/Adnan Abidi

Разыгрывание националистической карты, которая за годы правления Моди стала, по сути, его визитной карточкой, не раз позволяло премьеру упрочить позиции своей политической силы. До его прихода к власти в 2014 году Индия тщательно поддерживала образ светской республики, где есть место представителям разных религий (и равенство которых, к слову, прописано в конституции). Но с тех пор усилиями главы правительства в стране наметился четкий крен в сторону индуистского национализма: он, безусловно, поляризовал Индию, но всё-таки был и остается поддержан большинством населения (что немудрено, поскольку 80% жителей страны исповедуют индуизм).

— Нынешнее время для принятия такого закона ничем не хуже, чем любое другое, — Моди обещал его принять, поэтому он просто выполняет свои обещания, как это делает, например, Дональд Трамп, — сказал «Известиям» старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Куприянов.