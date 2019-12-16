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Автопробег против убитых дорог прошел в Алтайском крае

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Около 10 автомобилей приняли участие в автопробеге против плохих дорог, который состоялся в Рубцовске Алтайского края 15 декабря. Колонна проехала по одной из самых убитых магистралей — Новоегорьевскому тракту до улицы Арычной, пишет «вРубцовске.ру». После мероприятия была принята резолюция, которую направят главе города Дмитрию Фельдману.

Активисты просят власти выделить дополнительные средства на капитальный ремонт дорог, состояние которых уже много лет оставляет желать лучшего. Также автомобилисты призывают усилить контроль за состоянием важных дорожных знаков и за уборкой снега, передает altapress.ru.

В октябре в Алтайском крае объявили итоги реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Речь идет о полностью завершенных работах на более чем 200 участках общей стоимостью 5,6 млрд рублей. Наиболее масштабные мероприятия в этом году выполнили в Барнаульской и Бийской агломерациях.

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