Число убитых журналистов в 2019 году сократилось почти вдвое

Число убитых журналистов в 2019 году сократилось по сравнению с прошлым годом почти вдвое — с 80 до 49 человек. Об этом в воскресенье, 15 декабря, сообщила Le Journal du Dimanche со ссылкой на доклад международной организации «Репортеры без границ».

По данным организации, 49 погибших журналистов — это самый низкий показатель за последние 16 лет.

Кроме того, в докладе говорится, что в настоящий момент 389 представителей профессии находятся под стражей, еще 57 взяты в заложники.

Самой опасной для представителей СМИ страной признана Мексика.

В январе исполнительный секретариат Национальной системы общественной безопасности Мексики сообщил, что в 2018 году жертвами умышленных убийств в стране стали более 33 тыс. человек.