Депутат Госдумы объяснился за подаренный чиновникам вазелин

Депутат Госдумы Вадим Булавинов, подаривший нижегородским чиновникам, которые сорвали сроки строительства школы, баночку вазелина, назвал это «очень мягким ходом». По его словам, когда он был мэром Нижнего Новгорода, за подобные ошибки наказывали строже.

«Я за такие вещи вообще увольнял людей», — заявил депутат «РИА Новости». Он подчеркнул, что если бы глава Балахнинского района Алексей Левкович был его подчиненным, он бы устроил ему разнос.

При этом Булавинов отметил, что школа — не последний объект федеральной программы, которую он курирует, и хотелось бы, чтобы следующие строились «без таких мучений».

Он подчеркнул, что такой подарок — шутка, и признал, что злая. Булавинов добавил, что когда был мэром, пытался воздействовать на подрядчиков «и пинком, и пряником», но убедился, что «без пинка у нас, к сожалению, ничего не делается».

14 декабря во время церемонии открытия школы в поселке Гидроторф, сроки сдачи которой неоднократно переносились, Булавинов вручил местным чиновникам баночку вазелина, который, по его словам, может пригодиться главе района и подрядчику в связи со скорым приездом губернатора. Депутат подчеркнул, что срыв сроков строительства привел к увеличению стоимости объекта почти на 80 млн рублей.

Глава думской комиссии по этике Отари Аршба заявил, что если на поступок Булавинова поступят жалобы, комиссия разберет его поведение и сделает выводы. Он подчеркнул, что депутат не давал ни письменных, ни устных разъяснений по поводу своего жеста.

Вадим Булавинов стал депутатом Госдумы в 1999 году. Три года спустя сдал мандат в связи с избранием мэром и вернулся в парламент после двух сроков на посту градоначальника.