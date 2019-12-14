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Депутат Госдумы на открытии школы подарил чиновникам вазелин

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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
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Бывший мэр Нижнего Новгорода, депутат Госдумы Вадим Булавинов подарил главе администрации Балахнинского района Нижегородской области баночку вазелина. Это произошло во время открытия школы в поселке Гидроторф, сроки сдачи которой неоднократно переносились.

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Пресс-служба Булавинова сообщила, что банка «дерматотропного препарата, показанием к применению которого, в частности, является сухость кожи», была вручена «в качестве напоминания о том, с каким трудом строилась школа», передает «РИА Новости».

Булавинов, вручая презент, заявил, что в свете скорого приезда в поселок губернатора региона главе администрации и подрядчику пригодится препарат. Депутат подчеркнул, что срыв сроков строительства привел к увеличению стоимости объекта почти на 80 млн рублей.

Председатель комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики Отари Аршба сообщил агентству, что в случае поступления обращений от губернатора региона комиссия разберет поведение Булавинова.

«Если это демонстративный жест на уровне китча и если это не является предметом административного наказания, то мы ему свою позицию выскажем, в рамках это или не в рамках депутатского поведения», — отметил Аршба. Он подчеркнул, что Булавинов ни на словах, ни письменно не объяснял ему смысл своего поступка.

Булавинов впервые стал депутатом Госдумы в 1999 году, три года спустя он сдал мандат из-за избрания на должность мэра Нижнего Новгорода. Он пробыл на этом посту два срока. В 2011 году Булавинов вернулся в Думу, заменив покинувшего парламент по семейным обстоятельствам депутата Валерия Корнилова.

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