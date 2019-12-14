Депутат Госдумы на открытии школы подарил чиновникам вазелин

Бывший мэр Нижнего Новгорода, депутат Госдумы Вадим Булавинов подарил главе администрации Балахнинского района Нижегородской области баночку вазелина. Это произошло во время открытия школы в поселке Гидроторф, сроки сдачи которой неоднократно переносились.

Пресс-служба Булавинова сообщила, что банка «дерматотропного препарата, показанием к применению которого, в частности, является сухость кожи», была вручена «в качестве напоминания о том, с каким трудом строилась школа», передает «РИА Новости».

Булавинов, вручая презент, заявил, что в свете скорого приезда в поселок губернатора региона главе администрации и подрядчику пригодится препарат. Депутат подчеркнул, что срыв сроков строительства привел к увеличению стоимости объекта почти на 80 млн рублей.

Председатель комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики Отари Аршба сообщил агентству, что в случае поступления обращений от губернатора региона комиссия разберет поведение Булавинова.

«Если это демонстративный жест на уровне китча и если это не является предметом административного наказания, то мы ему свою позицию выскажем, в рамках это или не в рамках депутатского поведения», — отметил Аршба. Он подчеркнул, что Булавинов ни на словах, ни письменно не объяснял ему смысл своего поступка.

Булавинов впервые стал депутатом Госдумы в 1999 году, три года спустя он сдал мандат из-за избрания на должность мэра Нижнего Новгорода. Он пробыл на этом посту два срока. В 2011 году Булавинов вернулся в Думу, заменив покинувшего парламент по семейным обстоятельствам депутата Валерия Корнилова.