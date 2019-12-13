Прямой эфир

Под Ростовом учитель оскорбил школьника из-за шутки в адрес депутата

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Учитель школы №1 в городе Шахты получил выговор и отстранение от руководства классом после того, как оскорбил 11-классника из-за его шутки в адрес депутата регионального Заксобрания. Об этом 13 декабря со ссылкой на пресс-службу министерства образования Ростовской области сообщает «Интерфакс-Юг».

Отмечается, что инцидент произошел после встречи школьников с председатель комитета Заксобрания по взаимодействию с общественными объединениями, молодежной политике, физической культуре и спорту Екатериной Стенякиной.

Событие было приурочено ко Дню конституции РФ. Во время общения Стенякиной с учениками один из школьников сообщил ей о желании вступить в КПРФ по достижении 18 лет, а затем пошутил, что окажется «по разные стороны баррикад» с депутатом, так как она представляет «Единую Россию».

«Тот самый ученик, о котором идет речь, Даниил, проявлял активность, он хорошо выступал и интересно излагал мысли. Также он подарил мне от класса цветы. Я увидела у него значок с Лениным и поинтересовалась, почему он его носит. Даниил сказал, что вступит в КПРФ», - рассказала политик, похвалив школьника за четкую позицию.

По ее словам, в шутке ничего страшного она не увидела.

Однако во время следующего урока классный руководитель Даниила обрушился на него с критикой и оскорблениями, а также потребовал забрать документы из школы.

«По данному факту прошла служебная проверка. Он (учитель - Ред.) снят с должности классного руководителя и получил выговор. Проведено собрание вместе с детьми и родителями, где учитель извинился за свое поведение», - рассказали в министерстве образования Ростовской области.

1 декабря сообщалось, что учитель городской школы №15 Белгорода не будет уволен за драку с учеником.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Учителя казанской школы отдохнули в ОАЭ за счет родителей учеников
Минпросвещения предложило повысить зарплаты учителям

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019