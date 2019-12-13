Под Ростовом учитель оскорбил школьника из-за шутки в адрес депутата

Учитель школы №1 в городе Шахты получил выговор и отстранение от руководства классом после того, как оскорбил 11-классника из-за его шутки в адрес депутата регионального Заксобрания. Об этом 13 декабря со ссылкой на пресс-службу министерства образования Ростовской области сообщает «Интерфакс-Юг».

Отмечается, что инцидент произошел после встречи школьников с председатель комитета Заксобрания по взаимодействию с общественными объединениями, молодежной политике, физической культуре и спорту Екатериной Стенякиной.

Событие было приурочено ко Дню конституции РФ. Во время общения Стенякиной с учениками один из школьников сообщил ей о желании вступить в КПРФ по достижении 18 лет, а затем пошутил, что окажется «по разные стороны баррикад» с депутатом, так как она представляет «Единую Россию».

«Тот самый ученик, о котором идет речь, Даниил, проявлял активность, он хорошо выступал и интересно излагал мысли. Также он подарил мне от класса цветы. Я увидела у него значок с Лениным и поинтересовалась, почему он его носит. Даниил сказал, что вступит в КПРФ», - рассказала политик, похвалив школьника за четкую позицию.

По ее словам, в шутке ничего страшного она не увидела.

Однако во время следующего урока классный руководитель Даниила обрушился на него с критикой и оскорблениями, а также потребовал забрать документы из школы.

«По данному факту прошла служебная проверка. Он (учитель - Ред.) снят с должности классного руководителя и получил выговор. Проведено собрание вместе с детьми и родителями, где учитель извинился за свое поведение», - рассказали в министерстве образования Ростовской области.

1 декабря сообщалось, что учитель городской школы №15 Белгорода не будет уволен за драку с учеником.