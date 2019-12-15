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Журнал Time назвал лучшие гаджеты уходящего десятилетия

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Фото: ТАСС/Zuma/Jaap Arriens
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Американский еженедельный журнал Time составил список наиболее важных и влиятельных гаджетов 2010-х годов. Рейтинг опубликован на сайте издания в субботу, 14 декабря.

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Лидирующее место занял планшет Apple iPad 2010 года, который привел к наиболее заметным культурным сдвигам в области персональных компьютеров и задал тон дальнейшему развитию портативных устройств.

Второе место занял автомобиль Tesla Model S. Этот электромобиль изменил траекторию автомобильной промышленности, вынуждая производителей принять идею о батарейном питании. Издание сравнивает электромобиль с iPod, если бы iPod умел разгоняться.

На третьем месте оказался мини-компьютер Raspberry Pi, после него — медиаплеер Google Chromcast на четвертом и дрон DJI Phantom — на пятом.

В рейтинг лучших гаджетов вошли также «умная» колонка Amazon Echo, часы Apple Watch и беспроводные наушники Apple AirPods. Издание отмечает, что часы Apple Watch, ориентированные на поддержание здорового образа жизни, являются наиболее доступным способом контроля состояния здоровья.

Девятое и десятое места в рейтинге заняли портативная игровая приставка Nintendo Switch, выпущенная в 2017 году, и адаптивный контроллер для приставки Xbox.

11 декабря Time назвал шведскую экоактивистку Грету Тунберг человеком года. За это звание с активисткой боролись спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, основатель Facebook Марк Цукерберг, президент США Дональд Трамп, а также американская футболистка Меган Рапино, анонимный офицер ЦРУ, председатель КНР Си Цзиньпин.

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