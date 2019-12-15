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Песков назвал Россию островком стабильности во времена турбулентности

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил уверенность, что Россия остается «островком стабильности» в «нынешние времена турбулентности». Об этом представитель Кремля заявил в эфире программы «Большая игра» на Первом канале, фрагмент которой был опубликован 15 декабря.

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По словам Пескова, последние годы в международных делах происходят события, которые невозможно было бы спрогнозировать несколько лет назад. В настоящее время, отметил он, происходят трансформации в дипломатии, в международном праве, в правилах поведения государств и в негосударственных отношениях.

«Это времена перемен. Россия остается островком стабильности в таком океане турбулентности. Я уверен в этом», — сказал Песков.

На вопрос, стала ли Россия сильнее в 2019-м, пресс-секретарь президента ответил: «Да. Я в этом не сомневаюсь».

Третьего июля президент России Владимир Путин назвал очевидным переход мира к многополярности. По его словам, глобальная повестка мира наполнена большими вызовами и реальными, а не вымышленными угрозами, ответы на которые могут и будут эффективными только при осознании этих угроз всем международным сообществом.

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