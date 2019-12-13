В Кремле оценили данные Росстата о естественной убыли населения России

Опубликованная статистика о естественной убыли населения России прогнозировались. Об этом в пятницу, 13 декабря, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об исследовании Росстата.

«Эти данные прогнозировались, демографическая яма, которую неоднократно объяснял и президент, и руководители социальной области, находится в кульминации. Ситуация неприятная. Это то наследие прошедших десятилетий, история нашей страны, которую мы несем на наших плечах. На минимизацию последствий направлен нацпроект», — сказал Песков.

Ранее в декабре Росстат опубликовал статистику о превышении количества умерших над числом родившихся. За 9 месяцев этого года цифра составила 259,6 тыс. человек. Основной причиной убыли называется сокращение рождаемости в 80 из 85 регионов России. Большинство рожениц — представительницы малочисленных поколений 1990-х годов.

7 ноября Счетная палата России предупредила о риске не достигнуть цели по устойчивому росту населения страны, отметив, что численность постоянного населения страны по данным на 1 сентября 2019 года составила 146,7 млн человек.

В октябре Росстат также сообщал о сокращении населения России января по август 2019 года. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года число родившихся в нашем государстве за январь–август 2019 года снизилось до 994,3 тыс. человек с 1 млн 78,1 тыс.