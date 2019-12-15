Прямой эфир
Сюжет:

Песков рассказал о несовпадении позиций Путина и Зеленского по ряду вопросов

0
Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Позиции президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского во многом не совпадают, им пока не удается достичь согласия по ряду вопросов, несмотря на начатый диалог. Об этом заявил в эфире программы «Большая игра» официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Фрагмент передачи был опубликован на сайте Первого канала в воскресенье, 15 декабря.

Нормандские речи: о чем договорились лидеры «четверки» в Париже
Многочасовая встреча завершилась совместным коммюнике из трех пунктов

Он отметил, что Путин и Зеленский «начали разговаривать друг с другом», но используют «разную терминологию».

«Я думаю, что минут 10-15 они проговорили с глазу на глаз, что, кстати, достаточно не так коротко. Потом их прервал президент Макрон, который настаивал на продолжении работы в «нормандском формате», — сказал Песков о встрече лидеров, которая прошла в Париже 9 декабря.

Он также назвал возобновление «нормандского формата» важным результатом.

«Достигнут ли судьбоносный прорыв в деле имплементации Минских договоренностей? Нет», — при этом отметил представитель Кремля.

9 декабря в Елиcейском дворце в Париже прошла очередная «нормандская встреча» лидеров России, Украины, Германии и Франции. По итогам саммита было принято коммюнике.

В документе предусмотрено к концу марта 2020 года разведение cил в трех новых точках на юго-востоке Украины и открытие новых пунктов пропуска в течение 30 дней. Также главы государств призвали контактную группу обеспечить обмен пленными по принципу «всех на всех» до конца года и предоставить Красному Кресту «полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам».

В ходе саммита главы России и Украины провели отдельную встречу. Владимир Путин заявил, что остался доволен переговорами со своим коллегой. Украинский лидер, в свою очередь, назвал переговоры сложными и предложил их итогом считать ничью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Песков заявил об отсутствии «судьбоносного прорыва» на «нормандском саммите»
Киев вернется к идее миротворцев в случае провала Минских соглашений

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019