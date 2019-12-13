В Москве нашли мертвой 16-летнюю пианистку из Китая

Шестнадцатилетнюю пианистку из Китая нашли мертвой в московском общежитии. Об этом 13 декабря пишет агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах города.

Тело девушки нашли 12 декабря в туалете общежития музыкального училища, расположенного в Дмитровском переулке. Известно, что она была гражданкой Китая. При визуальном осмотре эксперты не обнаружили на теле девушки следов насильственной смерти. Подозрительных предметов в туалете тоже не было, уточняет НСН.

По словам источника агентства, 16-летняя иностранка училась на втором курсе отделения фортепиано. Ее нашли соотечественницы 2001 и 2003 годов рождения. Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Как пишет сайт kp.ru со ссылкой на источник, давность смерти на момент обнаружения тела составила два часа.

9 декабря сообщалось, что 16-летнего подростка, пропавшего в Севастополе в ноябре, нашли мертвым в одном из заброшенных городских зданий.