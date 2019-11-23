Врача-травматолога нашли мертвым в лесу под Екатеринбургом

Тело 40-летнего врача-травматолога Дмитрия Аввакумова нашли в лесном массиве в Верхней Пышме Свердловской области. Сейчас на месте работает следственная группа, сообщает в субботу, 23 ноября, портал E1.ru.

В пресс-службе управления Следственного комитета России по региону журналистам сообщили, что следов насильственной смерти на теле погибшего обнаружено не было. Точная причина смерти будет установлена в ходе судмедэкспертизы.

По словам родственников, мужчина перестал выходить на связь 15 ноября, а 17 ноября не вышел на работу. Поисками пропавшего врача занимались правоохранители, спасатели, его коллеги, родственники и волонтеры.

Других подробностей пока не сообщается.

15 ноября тело девушки с множественными ножевыми ранениями было обнаружено на территории парка «Лосиный остров» в Москве.