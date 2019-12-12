В Красноярске семимесячному ребенку во время массажа сломали ноги

В Красноярске мануальный терапевт во время массажа сломала семимесячной девочке обе ноги, сообщил в четверг, 12 декабря, местный телеканал «ТВК».

Как рассказала мать ребенка, девочка родилась в апреле этого года на несколько недель раньше срока, и врачи прописали ей курс лечебного массажа. Семья обратилась к знакомой массажистке, но после последнего сеанса у ребенка поднялась температура, а одна нога перестала двигаться.

«Ребенок вел себя очень тревожно. Как будто бы его пробивало током. От любого прикосновения ребенок вздрагивал. Я ее взяла на руки, она просто кипяток. Ребенок сутки не спал. Вечером я заметила, что у нее нога неактивна», — рассказала мама малышки.

Родители девочки обратились к врачам, которые диагностировали у нее переломы обеих ног. Причем правая оказалась травмирована сразу в трех местах.

За один курс массажа и незаконченный второй родители заплатили более 80 тыс. руб. Как отмечает телеканал, массажистка поначалу отказалась признать свою вину, а затем предложила вернуть часть денег.

Ранее в четверг сообщалось, что минздрав Ставропольского края начал проверку по факту смерти младенца в больнице.