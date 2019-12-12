В Бурятии двухлетнего ребенка насмерть придавило телевизором

Полицейские в Бурятии выясняют обстоятельства гибели двухлетнего мальчика, на которого упал телевизор. Об этом 12 декабря сообщается на сайте следственного управления СК России по региону.

ЧП произошло в селе Курумкан, куда молодая мать приехала из Улан-Удэ вместе со своим двухлетним сыном, чтобы навестить бабушку. 11 декабря она вместе с мальчиком пошла в гости к своему дяде. Ребенок освоился в новой обстановке, разыгрался и вместе с матерью начал танцевать в комнате. В какой-то момент мальчик задел неустойчивый стол у стены, на котором стоял кинескопный телевизор. Стол перевернулся, и телевизор упал прямо на голову ребенку, пишет сайт kp.ru.

Родственники ребенка вызвали скорую помощь, но, несмотря на усилия врачей Курумканской центральной районной больницы, куда доставили мальчика, спасти его не удалось. Следователи проводят проверку по факту произошедшего, для экспертизы изъяты стол и телевизор, уточняет REGNUM.

Как сообщает ТАСС 12 декабря, и. о. уполномоченного по правам ребенка в Бурятии Татьяна Вежевич заявила, что в ближайшее время в республике проведут профилактические мероприятия с семьями, в которых воспитываются несовершеннолетние: сотрудники социальных служб и полиции напомнят родителям об ответственности, которую они несут за детей.

10 декабря сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели 11-месячного младенца в нескольких метрах от дома в Волгоградской области. Пока мать распивала спиртные напитки с друзьями, мальчик выполз из дома и замерз на улице.