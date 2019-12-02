Прямой эфир

В Бурятии трехлетнего ребенка забыли на 15-градусном морозе

0
Фото: Global Look Press/Dmitry Chasovitin
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Житель Бурятии оставил трехлетнюю девочку на улице в 15-градусный мороз. Ребенок провел всю ночь на обочине дороги, сообщили 2 декабря в республиканском МВД.

По данным ведомства, девочку возле трассы Заиграево – Улан-Удэ утром в воскресенье обнаружил местный житель.

Ребенок был доставлен в Детскую республиканскую больницу с переохлаждением. По данным минздрава Бурятии, у малышки диагностировано обморожение стоп второй степени.

«Установлено, что родственник девочки, находясь в состоянии алкогольного опьянения, забыл ее ночью на улице», — приводит сообщение полиции ТАСС.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении дела по статье «Оставление в опасности».

1 декабря сообщалось, что в Саратовской области обнаружили вмерзшее в лед тело ребенка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
При покушении на украинского депутата в Киеве погиб его трехлетний сын
Жительница Саратовской области бросила новорожденного ребенка на улице

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019