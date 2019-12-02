В Бурятии трехлетнего ребенка забыли на 15-градусном морозе

Житель Бурятии оставил трехлетнюю девочку на улице в 15-градусный мороз. Ребенок провел всю ночь на обочине дороги, сообщили 2 декабря в республиканском МВД.

По данным ведомства, девочку возле трассы Заиграево – Улан-Удэ утром в воскресенье обнаружил местный житель.

Ребенок был доставлен в Детскую республиканскую больницу с переохлаждением. По данным минздрава Бурятии, у малышки диагностировано обморожение стоп второй степени.

«Установлено, что родственник девочки, находясь в состоянии алкогольного опьянения, забыл ее ночью на улице», — приводит сообщение полиции ТАСС.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении дела по статье «Оставление в опасности».

1 декабря сообщалось, что в Саратовской области обнаружили вмерзшее в лед тело ребенка.