При покушении на украинского депутата в Киеве погиб его трехлетний сын

В центре украинской столицы неизвестный обстрелял автомобиль депутата Киевского областного совета, бизнесмена Вячеслава Соболева. В ходе нападения погиб трехлетний сын политика, сообщили 1 декабря в полиции города.

По данным ведомства, Соболев ехал вместе с сыном в автомобиле Range Rover, на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской по машине открыли огонь.

«Злоумышленник выстрелом из неизвестного оружия стрелял в гражданина С., однако пуля попала в трехлетнего мальчика. По дороге в больницу ребенок скончался в карете скорой», — говорится в сообщении полиции в Facebook.

В настоящее время в Киеве проводится спецоперация по задержанию преступника.

Нападение квалифицировали как умышленное убийство.

В 2015 году Соболев стал депутатом Киевского облсовета от партии Петра Порошенко. В 2002 году входил в состав городского совета Донецка, позже занял должность заммэра города. Также работал в Совете национальной безопасности и обороны и «Нафтогазе».

В июле сообщалось о покушении на депутата Верховной рады в Харькове. На политика напали около 40 неизвестных, вооруженных ножами, кастетами и газовыми баллончиками.