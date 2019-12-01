В реке под Саратовом нашли вмерзшее в лед тело ребенка

В городе Красный Кут (Саратовская область) в замерзшей реке обнаружено тело младенца. Об этом 30 ноября сообщили в следственном управлении СК по региону.

По данным следователей, у Заречного переулка в реке Еруслан игравшие неподалеку дети заметили вмерзший в ледяное покрытие предмет и позвали на помощь знакомого.

«Последний с использованием подручных средств извлек изо льда тело новорожденной девочки без признаков жизни», — говорится в сообщении СК.

По предварительным данным, тело младенца находилось в воде около месяца. Начата доследственная проверка, выясняются все обстоятельства гибели ребенка.

12 ноября сообщалось, что на Урале пенсионер спас провалившихся под лед женщину и двоих детей.