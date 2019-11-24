Семилетняя девочка провалилась под лед под Саратовом

Семилетняя девочка погибла после провала под лед в городе Балаково Саратовской области. Об этом сообщили в региональном отделении Следственного комитета России (СК РФ) в воскресенье, 24 ноября.

По предварительной версии, погибший ребенок гулял вместе с подругой-ровесницей у пруда возле улицы Академика Жука в Балаково. Одна из них предложила выйти на лед водоема, на что встретила отказ со стороны второй девочки. В ответ на это ребенок пошел ко льду самостоятельно. Из-за еще не затвердевшего льда девочка провалилась в воду. Подруга сразу же обратилась за помощью к прохожей женщине. Та позвонила в экстренные службы.

На место происшествия приехали сотрудники полиции. Они вытащили девочку из-подо льда. После этого ребенка увезли подъехавшие к водоему медики. Спустя непродолжительное время девочка скончалась в реанимации.

В настоящий момент следователи ведут осмотр места инцидента и собирают материалы, чтобы узнать все детали произошедшего.

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