После смерти ребенка в детском саду Удмуртии возбудили уголовное дело

Следователи Первомайского района города Ижевска возбудили уголовное дело после смерти годовалой девочки в частном детском саду.

«По данным следствия, 10 декабря 2019 года около 15 часов в одном из частных детских садов Ижевска после тихого часа персонал обнаружил тело годовалой воспитанницы без видимых признаков насильственной смерти», — сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 109 УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности». Следователи допросили персонал детского сада и назначили судебно-медицинскую экспертизу для выяснения причины смерти ребенка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

30 октября в одном из детских садов Республики Коми скончалась пятилетняя девочка — причиной тому стало заболевание, которое не обнаружили вовремя.