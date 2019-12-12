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В Приамурье младенец погиб из-за кормления сухим молоком

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Фото: Depositphotos
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В городе Зея в Амурской области погибла четырехмесячная девочка из-за того, что мать несколько месяцев кормила ее смесью из сухого молока, не предназначенной для грудных детей. Об этом говорится в сообщении на сайте следственного управления Следственного комитета России по региону в четверг, 12 декабря.

Согласно заключению судмедэкспертизы, в результате питания смесью на основе воды и непредназначенного для кормления грудных заменителя молочного продукта в организме девочки произошли патологические изменения внутренних органов.

В материалах уголовного дела говорится, что ребенок находился на искусственном вскармливании. 24-летняя мать знала, что дочери необходимо детское питание, тем не менее все лето кормила ее непредназначенным для этого продуктом.

В ходе предварительного следствия женщина полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. Расследование уголовного дела завершено, обвинительное заключение по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») утвердил прокурор Зейского района. В ближайшее время дело направят в суд для рассмотрения.

В ноябре 2019 года стало известно, что летом 2018 года в Пермском крае школьница умерла от голода. Следствие установило, что мать специально не кормила дочь и жестоко с ней обращалась. Женщину признали невменяемой и направили на принудительное психиатрическое лечение.

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