Американку обвинили в инсценировке самоубийства двоих детей

Полиция обвинила жительницу Пенсильвании в убийстве восьмилетнего сына и четырехлетней дочери. Женщина пыталась выдать инцидент за самоубийство детей. Об этом сообщает USA Today.

Оба ребенка погибли 23 сентября, спустя три дня после того, как Снайдер позвонила в 911. Она сообщила, что обнаружила тела в подвале их дома. Позже судебно-медицинский эксперт признал смерти детей убийством.

В разговоре с полицейскими 36-летняя Лиза Снайдер утверждала, что ее сын Коннер покончил с собой из-за издевательств в школе, а его сестра Бринли «присоединилась к нему». Однако свидетели говорят, что мальчик никогда не жаловался на плохое обращение со стороны одноклассников и казался счастливым ребенком.

В ходе расследования следователи обнаружили в истории поиска Снайдер в интернете способы самоубийства. Также в ней нашли эпизоды документального телесериала «Мне почти удалось ускользнуть», который рассказывает о преступниках, скрывшихся от полиции.

Снайдер обвиняется в убийстве первой и третьей степени, угрозе жизни ребенка, а также в подделке улик.

Отмечается, что в 2014 году женщину лишили опеки над детьми, однако вернули их в 2015 году. Снайдер может грозить смертная казнь.

2 декабря в Новосибирске полицейские задержали мужчину по подозрению в убийстве пятилетней девочки. По версии следствия, 38-летний подозреваемый проживал с женщиной и двумя ее детьми. В воспитательных целях он нанес травмы пятилетней девочке, в результате чего она умерла на месте.