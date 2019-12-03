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Опекуны из Кузбасса потратили деньги 36 детей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Кемеровской области следователи заподозрили сотрудницу отдела опеки и попечительства в том, что она позволила опекунам израсходовать деньги 36 приемных детей.

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«Возбуждено уголовное дело в отношении 48-летней сотрудницы сектора опеки и попечительства одного из муниципальных районов, подозреваемой в совершении преступлений, предусмотренных ст. 288 УК РФ («Присвоение полномочий должностного лица»), ч. 2 ст. 292 УК РФ («Служебный подлог»)», — сообщили 3 декабря в пресс-службе местного следственного управления СК.

По данным следствия, с апреля по май подозреваемая подписала по просьбе опекунов несколько разрешений на трату денежных средств, принадлежавших приемным детям, не имея на это полномочий.

В июне семья переехала в другой регион и предоставила в опеку копии всех документов для того, чтобы встать на учет. Работники усомнились в подлинности некоторых бумаг и потребовали оригиналы — тогда-то и раскрылось мошенничество сотрудницы опеки из Кемеровской области.

Как уточняет «РИА Новости», речь идет о двух семьях из Яшкинского района, а оба опекуна приходятся друг другу матерью и дочерью. Уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области Дмитрий Кислицын заверил, что разберется, по какой причине в одну семью передали такое число приемных детей.

Сейчас подозреваемая сотрудничает со следствием, проводится расследование всех обстоятельств совершенного преступления.

В феврале Министерство просвещения России предложило создать институт профессиональных временных приемных семей.

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