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СК проконтролирует проверку нарушения прав сироты и инвалида из Рязани

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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить нарушение жилищных прав рязанского сироты и инвалида детства. Об этом 13 сентября сообщает СК РФ на своем сайте.

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«Инициировать вопрос о передаче для дальнейшего расследования уголовного дела из органов полиции по факту мошеннических действий, направленных на лишения жилья молодого человека, а также организовать проведение проверки законности и обоснованности принятого администрацией решения о снятии его с очереди (на получение жилья — ред.)», — привела поручение Бастрыкина пресс-служба ведомства.

Как сообщили в СК, ранее в этот же день в одной из телепередач обсуждалась история сироты из Рязани — инвалида детства, который после смерти родителей в 2008 году в результате мошенничества опекуна остался без квартиры. Уголовное дело, которое по этому факту расследовали полицейские, было прекращено. Молодой человек несколько лет стоял в очереди на получение жилья как малоимущий, но городская администрация Рязани с этой очереди его сняла.

В ведомстве уточнили, что ход расследования будет контролироваться в центральном аппарате СК России.

10 сентября СК возбудил уголовное дело после сообщений СМИ о том, что в Ярославской области для детей-сирот построили дом, не пригодный для проживания.

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