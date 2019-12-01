Бывшая супруга короля Малайзии обратилась в полицию из-за угроз сыну

Бывшая супруга короля Малайзии, обладательница титула «Мисс Москва – 2015» Оксана Воеводина написала заявление в правоохранительные органы из-за поступившей информации о готовящемся преступлении в адрес ее сына, сообщает 1 декабря «Интерфакс» со ссылкой на ее представителя, правозащитника Ивана Мельникова.

По его словам, к отцу бывшей «Мисс Москва» обратилась неизвестная женщина, которая утверждала, что шестимесячному Леону может грозить опасность из-за судебной тяжбы бывших супругов. На встречу Оксана отправила свою подругу, которая записала разговор. После этого Воеводина обратилась в полицию с просьбой провести проверку относительно полученной информации о возможном готовящемся преступлении против ее сына.

«Мы считаем, что по смыслу приведенных в заявлении цитат имеет место указание на прямую угрозу жизни ребенка», — сказал Мельников.

Свадьба Оксаны Воеводиной и Мухаммада V состоялась в ноябре 2018 года. Через два месяца после бракосочетания король отрекся от престола и бросил жену на четвертом месяце беременности, назвав брак «ошибкой».

В конце мая россиянка родила сына в одной из московских клиник, а уже спустя месяц пара подала на развод. Причиной были названы «остывшие чувства» и частые ссоры. По словам сингапурского правозащитника Ко Тиен Хуа, который утверждает, что представлял интересы Мухаммада при разводе, брак официально расторгли 1 июля.

Султан Мухаммад V отказывается признавать отцовство Леона, утверждая, что тот может быть «сыном любого азиатского человека». Тем не менее он предложил бывшей жене оказать финансовую поддержку ее сыну при соблюдении определенных условий. Воеводина не согласна на сделку, она утверждает, что ребенок был зачат от короля, однако от проведения ДНК-теста на отцовство султана отказалась.