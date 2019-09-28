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«Мисс Москва» отказалась делать тест на отцовство экс-короля Малайзии

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Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
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Обладательница титула «Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина отказалась проводить ДНК-тест, который может подтвердить, что отцом ее ребенка является экс-король Малайзии Мухаммад V.

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Как пишет Daily Mail, недавно ей предложили провести экспертизу на отцовство. Однако девушка отказалась, отметив, что она и так знает, что ее первенец от мужа, передает «Газета.ру».

При этом Воеводина подчеркнула, что подозрения в ее измене являются безосновательными. Она также добавила, что свадьба с экс-королем Малайзии была похожа на сказку, которая быстро закончилась.

Ранее «Мисс Москва — 2015» рассказала, что она была на четвертом месяце беременности, когда экс-монарх подал на развод. Модель утверждает, что он уехал от нее в декабре 2018 года и больше ни разу не выходил на связь.

По данным СМИ, Мухаммад V развелся с Воеводиной при помощи «тройного талака». Согласно этой принятой у мусульман традиции, мужчина может стать свободным от брачных уз, трижды повторив слово «талак», что по-арабски означает «развод».

Информация о том, что 49-летний Мухаммад V и 25-летняя жена Оксана Воеводина решили развестись спустя два месяца после свадьбы, появились еще в январе. Причиной были названы «остывшие чувства» и частые ссоры.

В конце мая россиянка родила первенца в одной из московских клиник, а уже спустя месяц пара подала на развод. По словам сингапурского правозащитника Ко Тиен Хуа, который утверждает, что представлял интересы Мухаммада при разводе, брак официально расторгли 1 июля.

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