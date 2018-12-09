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Мексиканский волонтер: что известно о новой «Мисс мира»

26-летняя Ванесса Понсе де Леон не только красавица, но и волонтер
Фото: REUTERS/Jason Lee
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Мексиканский волонтер: что известно о новой «Мисс мира»
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2018-12-09 01:11:01
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В южнокитайском городе Санья на острове-курорте Хайнань завершился 68-й конкурс красоты «Мисс мира». Корону победительницы получила 26-летняя уроженка Мексики Ванесса Понсе де Леон. «Известия» выяснили подробности биографии самой красивой девушки мира.

Сила духа

Ванесса стала первой мексиканкой, получившей такой титул. Корону победительнице вручила Мануши Чхиллар из Индии. По словам Ванессы, она до сих пор не может поверить в свою победу. Россиянка Наталья Строева из Якутии вошла в первую тридцатку состязания в красоте, эрудиции и изяществе.

Финал длился около 3 часов. Претендентки на звание «Мисс мира» танцевали в национальных костюмах, а затем публика смотрела видеоролики о деятельности девушек в промежуточном этапе конкурса. На протяжении месяца они участвовали в спортивных состязаниях, конкурсе талантов и дефиле в вечерних нарядах, благотворительных проектах.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Vanessa Ponce de Leon (@vanessaponcedeleon) on Dec 2, 2018 at 12:38pm PST

Для Ванессы Понсе благотворительность — не только этап состязания за корону, но и образ жизни. Мексиканка своим примером доказывает, что красота должна сопровождаться духовностью. Окончив университете Гуанахуато, она получила степень в области международного бизнеса и диплом специалиста в сфере прав человека. Сейчас, помимо модельной работы, девушка работает в школе, дающей межкультурное образование детям из коренных племен, и состоит в совете директоров реабилитационного центра для девочек. В свободное время новая «Мисс мира» занимается волонтерской деятельностью в организации Migrantes en el Camino. Значительная часть Instagram-аккаунта модели посвящена этой теме.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Vanessa Ponce de Leon (@vanessaponcedeleon) on Dec 2, 2018 at 6:25pm PST

Девушка уверена, что каждому стоит попробовать себя в роли волонтера. Свой новый статус она хочет также использовать для помощи тем, кто в этом нуждается.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Vanessa Ponce de Leon (@vanessaponcedeleon) on Sep 15, 2018 at 8:34pm PDT

«Я очень надеюсь, что смогу затронуть как можно больше сердец и помочь всем, кому получится», — признается девушка после награждения.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Vanessa Ponce de Leon (@vanessaponcedeleon) on Nov 17, 2018 at 9:20am PST

По условиям конкурса, «Мисс мира» в течение года должна жить в Лондоне и принимать активное участие в благотворительных мероприятиях.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Vanessa Ponce de Leon (@vanessaponcedeleon) on Apr 25, 2018 at 5:17pm PDT

Титул «Мисс мира — 2018» завоевала представительница Мексики

Больше нравственности

«Мисс мира» проходит уже в 68-й раз. Конкурс впервые появился в Великобритании летом 1951 года. Придумал его рекламный агент Эрик Морли и первое состязание называлось просто «конкурсом бикини» — конкурсом «Мисс мира» его окрестили в прессе.. Морли, работавший в крупной сети ночных клубов и танцзалов Mecca (хорошо знакомой меломанам, как одно из мест зарождения так называемого «северного соул»), предположил, что «всемирный конкурс красоты» привлечет в Лондон во время Фестиваля Британии большое количество туристов. Сам конкурс проводился совместно с одним из производителей только входивших в моду (и еще считавшихся не вполне пристойными) купальников-бикини. Первой победительницей стала шведка Керстин «Кикки» Хоканссон, а с 1952 года конкурс получил свое нынешнее имя и стал ежегодным. Правда, чтобы не пересекаться с появившимся в том же 1952 году в США «Мисс Вселенная» Морли решил перенести свой конкурс с осени или начало зимы. С 1959 года «Би-би-си» начала транслировать в прямом эфире финал «Мисс мира». К 1997 году его показывали по ТВ в 155 странах двум с половиной миллиардам зрителей.

конкурс красоты

Керстин «Кикки» Хоканссон

Фото: youtube.com

Конкурс продолжает быть популярным и сегодня, несмотря на протесты феминисток, считающих, что такой способ определения «самой красивой» унижает достоинство женщины. Еще в 1970 году несогласные британки закидали сцену конкурса в «Ройял-Альберт-Холле» мешками с песком (серьезно напугав ведущего Боба Хоупа), случались подобные инциденты и в последующие десятилетия. А с 2014 года организаторы «Мисс мира» объявили об отказе от принесшего им некогда славу парада-алле участниц в бикини — в полном соответствии с требованиями морали XXI века.

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