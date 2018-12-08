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Титул «Мисс мира — 2018» завоевала представительница Мексики

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Фото: REUTERS/Jason Lee
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На 68-м международном конкурсе красоты, который состоялся в курортном городе Санья в Южном Китае, титул «Мисс мира – 2018» завоевала представительница Мексики Ванесса Понсе.

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Корону победительнице этого года вручила индийская красавица Мануши Чхиллар, завоевавшая этот титул в 2017 году. Второе место по решению жюри престижного состязания досталось представительнице Таиланда Николин Пичапа Лимснукан, пишет ТАСС.

Завершающий этап состоял из нескольких частей и проходил три дня. Публике были представлены видеоролики промежуточных этапов со спортивных состязаний девушек, конкурса в вечерних платьях, талантов и демонстрации благотворительных проектов. Также девушки танцевали в национальных костюмах.

В пятерку лучших, которые отвечали на финальный вопрос судей, определивший победительницу, вошли представительницы Ямайки, Уганды, Мексики, Таиланда и Белоруссии. 19-летняя россиянка из Якутска Наталья Строева смогла войти ранее в тридцатку лучших.

16 декабря в столице Таиланда Бангкоке состоится финал одного из самых престижных мировых конкурсов красоты — «Мисс Вселенная – 2018». Нашу страну будет представлять обладательница титула «Мисс Россия – 2018» Юлия Полячихина. 18-летняя девушка учится на журналиста в Чувашском государственном университете. Титул «Мисс Россия» она получила в апреле 2018 года. Победительнице вручили приз в 3 млн рублей и новый автомобиль.

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