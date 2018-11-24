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В Казани определили самую красивую студентку России

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Фото: vk.com/studvesnarsm
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В Казани завершился конкурс «Краса студенчества России – 2018». В финале за титул самой красивой студентки страны боролись 12 девушек.

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Победительницей конкурса стала учащаяся Пензенского государственного университета Алина Зарейник. Титул «Вице-краса» достался представительнице Ульяновского педагогического университета Екатерине Колосовской.

Во время финального этапа конкурса все 12 претенденток выступили с хореографическими, вокальными и артистическими номерами, а также участвовали в дебатах и интеллектуальной викторине.

Как отмечает «РИА Новости», «Красу студенчества» в этом году выбирали чемпион высшей лиги КВН Сангаджи Тарбаев, «Мисс Россия — 2016» Яна Добровольская, капитан одной из команд клуба «Что? Где? Когда?» Алексей Блинов, хореограф Татьяна Малахова и другие уважаемые члены жюри.

Победительницу конкурса ожидает денежный приз в размере 100 тыс. рублей. Новоиспеченная «Краса студенчества» также примет участие в фестивале «Российская студенческая весна». 

В ноябре сотрудница Свердловской железной дороги получила диплом за победу в номинации «Мисс БДСМ». Организаторы конкурса решили всё-таки уточнить расшифровку аббревиатуры: работница стала победителем премии «Безопасность движения Свердловской магистрали».

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