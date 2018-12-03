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Россиянка победила в конкурсе «Мисс мировая красавица — 2018»

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Фото: worldrussianbeauty.ru
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Жительница Ростова-на-Дону Халимат Айбазова победила в конкурсе «Мисс мировая красавица — 2018».

«Я счастлива и достойно буду нести титул», — написала 19-летняя девушка в Instagram.

Финал конкурса красоты, моды и таланта проходил в Москве с 1 по 3 декабря. На звание претендовали более тысячи девушек из 20 стран мира.

Айбазова ранее выиграла титул «Мисс континентальной Европы — 2017», передает «Федеральное агентство новостей».

3 ноября обладательницей титула «Мисс Земля» 2018 года стала 23-летняя жительница Вьетнама Фыонг Кхань Нгуен.

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