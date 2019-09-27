«Мисс Москва» раскрыла подробности развода с экс-королем Малайзии

Обладательница титула «Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина рассказала Daily Mail подробности развода с бывшим верховным правителем Малайзии, султаном Келантаном Мухаммадом V.

По ее словам, когда она была на четвертом месяце беременности, экс-монарх подал на развод. Модель утверждает, что он уехал от нее в декабре 2018 года и больше ни разу не выходил на связь.

«Я не знаю, что именно произошло, потому что всё было хорошо. Мы ждали рождения нашего первого ребенка. Я до сих пор не понимаю истинную причину его поступка», — рассказала девушка.

Как отмечает издание, Мухаммад V развелся с Воеводиной при помощи «тройного талака». Согласно этой принятой у мусульман традиции, мужчина может стать свободным от брачных уз, трижды повторив слово «талак», что по-арабски означает «развод».

Однако россиянка настаивает, что не получила никаких официальных подтверждений и не слышала в своем присутствии слова «талак».

Информация о том, что 49-летний Мухаммад V и 25-летняя жена Оксана Воеводина решили развестись спустя два месяца после свадьбы, появились еще в январе. Причиной были названы «остывшие чувства» и частые ссоры.

В конце мая россиянка родила первенца Леона в одной из московских клиник, а уже спустя месяц пара подала на развод. По словам сингапурского правозащитника Ко Тиен Хуа, который утверждает, что представлял интересы Мухаммада при разводе, брак официально расторгли 1 июля. Также он заявил, что нет никаких объективных причин считать, что экс-король — биологический отец сына Воеводиной.