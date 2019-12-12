Минздрав Ставрополья начал проверку после смерти младенца в больнице

Минздрав Ставропольского края проводит внутреннюю проверку по факту жалобы местной жительницы Натальи Земцовой, которая потеряла новорожденного ребенка в городской больнице Ставрополя.

Как уточняет NewsTracker, женщина обратилась в больницу, но ей отказали в стационарном лечении. На следующий день ее экстренно госпитализировали с болями и сделали кесарево сечение, но ребенок родился мертвым.

После операции у роженицы начался сепсис, из-за чего врачи удалили ей детородные органы. Кроме того, Земцова перенесла в больнице пневмонию.

Пострадавшая обратилась в Следственный комитет Ставрополья, требуя возбудить уголовное дело по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи. Сейчас в больнице проводится доследственная проверка. Минздрав также проводит собственную проверку в учреждении.

Агентство напоминает, что в октябре суд Ставрополья присудил компенсацию в 1,5 млн рублей за потерю ребенка и вред здоровью матери. Тяжба с врачами Красногвардейской районной больницей длилась два года.