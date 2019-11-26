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Младенец умер после домашних родов в Ростове-на-Дону

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Уголовное дело возбуждено по факту смерти ребенка после родов в домашних условиях в Ростове-на-Дону. Мать рожала ребенка в ванной.

Как сообщает RostovGazeta со ссылкой на областной перинатальный центр, женщина решила, что рожать дома — физиологически правильно. Малыш стал задыхаться спустя три часа после появления на свет. Тогда помощники матери начали делать ему контрастный душ.

Скорую помощь родители вызвали лишь через пять часов после рождения ребенка. Всё это время ему не оказывали квалифицированную помощь.

Младенец умер еще до того, как его доставили в медицинское учреждение.

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