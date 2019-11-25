Мать брошенного в Подмосковье младенца пришла к следователям

Мать новорожденной девочки, обнаруженной в кустах в Раменском городском округе (Московская область) найдена. Она сама пришла к следователям, рассказала в понедельник, 25 ноября, старший помощник главы ГСУ Следственного комитета (СК) России по Московской области Ольга Врадий.

24 ноября женщина оставила дочь, которой нет еще и месяца, под присмотром знакомой, живущей в соседнем доме. Что произошло дальше, она, по ее словам, не знает, передает агентство городских новостей «Москва».

Следствие проверяет показания и выясняет местонахождение женщины, которой передали девочку.

Младенца нашли 24 ноября в поселке Дружба в кустах на улице. Местная жительница услышала плач и сообщила в полицию. Ребенка госпитализировали, возбуждено уголовное дело по статье об оставлении в опасности.