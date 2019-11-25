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Девочка провалилась сквозь стеклянный пол в московской школе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Десятилетняя школьница из Ганы получила ушибы и перелом руки после того, как под ней треснул стеклянный пол в школе № 491 в Москве. Об этом сообщило издание «Комсомольская правда» в понедельник, 25 ноября.

Отмечается, что ребенок остался без присмотра, потому что у ее класса был урок физкультуры, а девочка имела освобождение. Учительница отправила ее на пятый этаж здания, где у детей с освобождением были занятия шахматами. Девочка вышла в коридор и от скуки стала прыгать на полу из закаленного стекла. Оно треснуло, и ребенок провалился на четвертый этаж. Девочку госпитализировали с ушибами и переломом руки. Ее родителям сообщили о произошедшем, известно, что они уже прилетели в российскую столицу из Ганы.

Ранее, 9 ноября. семилетний мальчик попал в больницу после того, как на него упала боксерская груша во время занятия по брейк-дансу в одном из спортивных учреждений Тамбова.

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