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Более 400 человек обратились в травмпункт Благовещенска из-за гололеда

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В Благовещенске значительно возросло количество людей, получивших травмы при падении на улице из-за гололедицы. Об этом сообщает минздрав Амурской области.

По информации ведомства, с 22 по 24 ноября за помощью к медикам обратились 402 человека, из которых 45 — дети. У большинства диагностированы ушибы, растяжения, переломы, пишет Амурская служба новостей.

Как отметил и.о. заведующего амбулаторно-поликлинического отделения травматологии и ортопедии БКГБ Анатолий Епифанцев, восемь человек были отправлены на лечение в стационар. Они получили сотрясение головного мозга и переломы бедра.

По словам медика, переломы лучевой кости, ребер, растяжение и переломы лодыжек, а также ушибы грудной клетки являются специфичными для сложившейся обстановки. Травмпункт перешел на усиленный режим работы.

13 ноября сообщалось, что в Омске число пациентов травмпунктов увеличилось почти на четверть из-за гололеда. Врачи рекомендуют пожилым людям пока не выходить на улицу.

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