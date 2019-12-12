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«Мать и дитя» попросила ФССП вернуть в семью «заключенную» в клинике девочку

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Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
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Представители перинатального медицинского центра «Мать и дитя» обратились в Федеральную службу судебных приставов (ФССП), для того чтобы они обязали родителей пятилетней девочки забрать дочь из клиники. Об этом 12 декабря сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение пресс-службы центра.

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«5 декабря исполнительные листы, обязывающие родителей забрать ребенка, были сданы в Федеральную службу судебных приставов. В ГК «Мать и дитя» искренне надеются, что благодаря большому общественному резонансу, вызванному беспокойством за судьбу ребенка, ситуация будет благополучно разрешена в его интересах», — рассказали представители учреждения.

Отмечается, что здоровью ребенка ничего не угрожает, несмотря на то что после рождения девочка действительно проходила ряд диагностических, лечебных и реабилитационных процедур, которые требовали длительного нахождения в условиях стационара.

10 декабря органы опеки и попечительства заявили о намерении подать иск об ограничении или лишении родительских прав родителей девочки, которая уже пять лет живет в перинатальном центре в Москве — в ноябре суд не обнаружил уважительных причин не забирать ребенка, но те не предприняли никаких действий, чтобы забрать дочь.

Агентство городских новостей «Москва» пишет, что родители оплачивали проживание ребенка в отдельной палате, а также услуги нянь, которые круглосуточно занимались с девочкой, она получала необходимое лечение и обучение.

Как отмечает «Москва 24», девочка родилась недоношенной, но, по оценкам врачей, сейчас держать ее в изоляции нет необходимости. По словам президента благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елены Альшанской, мама девочки убеждена, что ее ребенок тяжело болен. Она уточнила, что женщина не верит своим глазам и документам и не позволяет забрать ребенка другим родственникам, а врачи не могут выбросить девочку на улицу. Как утверждают психологи, каждый день, который ребенок проводит в изоляции, снижает ее шансы на нормальную жизнь. Уточняется, что девочка ни разу не выходила за территорию медицинского центра.

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