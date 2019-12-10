Семью живущей в перинатальном центре девочки захотели лишить родительских прав

Органы опеки и попечительства намерены в ближайшее время подать иск об ограничении или лишении родительских прав родителей девочки, которая уже пять лет живет в перинатальном центре в Москве. Об этом 10 декабря сообщается сайте столичного департамента труда и социальной защиты.

По данным ведомства, ребенок пять лет провел в Перинатальном медицинском центре «Мать и дитя» (ПМЦ), поскольку мать считает дочь неизлечимо больной, тогда как она здорова. В январе 2019 года ПМЦ впервые обратился в органы опеки с информацией о девочке. Уточняется, что родители оплачивали проживание девочки в отдельной палате и услуги нянь, которые пребывали с ребенком круглосуточно, занимались с ней, она получала необходимое лечение и обучение, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Суд в ноябре установил отсутствие уважительных причин у родителей забирать ребенка, но те не предприняли действий, чтобы забрать дочь. В этой связи органы опеки и попечительства в ближайшие дни намерены подать исковое заявление об ограничении родителей девочки в родительских правах. В том случае, если будут выявлены дополнительные обстоятельства, иск будет подан о лишении родительских прав. Уточняется, что в рамках иска предусмотрено ходатайство о комплексной судебно-медицинской экспертизе в отношении ребенка и ее родителей.

Как отмечает «Москва 24», девочка родилась недоношенной, но, по оценкам врачей, сейчас держать ее в изоляции нет необходимости. По словам президента благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елены Альшанской, мама девочки убеждена, что ее ребенок тяжело болен. Она уточнила, что женщина не верит своим глазам и документам и не позволяет забрать ребенка другим родственникам, а врачи не могут выбросить девочку на улицу. Как утверждают психологи, каждый день, который ребенок проводит в изоляции, снижает ее шансы на нормальную жизнь. Уточняется, что девочка ни разу не выходила за территорию медицинского центра.

Представитель пресс-службы столичного департамента труда и социальной защиты населения телеканалу «360» заявил, что в ПМЦ направлен психолог, который каждый день будет заниматься с девочкой.

8 декабря сообщалось, что польский суд оставил с родителями пятерых российских детей, которых у них хотели изъять в Дании.