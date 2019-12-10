В Удмуртии двухлетний ребенок пять дней провел возле умершей матери

В одной из квартир Ижевска работники соцслужб обнаружили двухлетнего ребенка, который около пяти дней провел в квартире с телом умершей от пневмонии матери. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в Facebook.

По его словам, после трагедии в городе Можга, где 13-летний подросток ДЦП скончался в квартире после гибели матери, соцслужбы начали проверять дома одиноких женщин с детьми.

В ходе одной из таких проверок сотрудники не смогли попасть в квартиру в Ленинском районе Ижевска и обратились в отдел по делам несовершеннолетних, после чего было принято решение взломать дверь.

«Успели. Спасли жизнь двухлетнему малышу, чья мама умерла от пневмонии пять дней назад. Сегодня успели, но завтра все может быть по-другому. Выводы будут сделаны, проанализированы и пересмотрены регламенты профильных служб», — написал Бречалов вечером 9 декабря.

При этом глава региона призвал жителей внимательно относиться к соседям и обращать внимание на детский плач за стеной.

В июне сообщалось, что в Красноярском крае маленький мальчик провел два дня возле тела умершего отца. Ребенок громко и долго плакал, чем привлек внимание соседей, которые вызвали полицию.