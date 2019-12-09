СМИ узнали об умершем у тела матери подростке с ДЦП в Удмуртии

Подросток с тяжелой формой ДЦП на протяжении недели умирал в одной квартире со своей ранее скончавшейся матерью. Трагический инцидент произошел в городе Можга в Удмуртии, сообщает 8 декабря местный портал Udm-Info со ссылкой на источник, знакомый с семьей погибших.

Отмечается, что 13-летний мальчик не мог говорить и пытался шумом привлечь соседей, однако никто не отреагировал. Подросток, захотев пить, попытался открыть кран и в итоге упал с инвалидной коляски, при этом вода затопила квартиру.

Однако из-за того, что квартира находилась на первом этаже, этого никто не заметил, так как вода стекала в подвал. По предварительной версии, подросток умер от переохлаждения.

Сотрудники соцслужбы нашли погибших 6 декабря. Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил председателю правительства республики и уполномоченному по правам ребенка разобраться в обстоятельствах случившегося, пишет ТАСС.

7 декабря сообщалось, что 17-летний подросток из Великобритании резко повернул голову, из-за чего у него случился инсульт, через несколько дней после этого он скончался.