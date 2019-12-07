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Британский подросток резко повернул голову и умер от инсульта

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Фото: Global Look Press/Waltraud Grubitzsch
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Подросток из Великобритании резко повернул голову, из-за чего у него случился инсульт, через несколько дней после этого он скончался.

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Инцидент произошел в городе Дакинфилд, графство Большой Манчестер, 3 апреля. 17-летний кадет Бен Литтлвуд присматривал за маленькой сестрой, а его мать ушла на работу. Позже она обнаружила пропущенный звонок от сына и перезвонила ему, но мальчик не взял трубку, пишет The Mirror.

Вернувшись с работы, женщина нашла сына лежащим на кухонном полу. Мать мальчика предположила, что он споткнулся о собачью миску, упал и ударился головой.

Подростка госпитализировали в реанимационное отделение. Врачи сделали ему компьютерную томограмму. Из-за юного возраста пациента врачи четыре дня не могли понять, что он перенес инсульт. По всей видимости, Литтлвуд резко повернул голову, в результате чего произошел разрыв артерии и тромб попал ему в мозг.

Отмечается, что до инцидента подросток был полностью здоров.

Спустя восемь дней после госпитализации Литтлвуд скончался. Анализы показали, что он умер в результате позвоночного тромбоза артерии от ишемического инсульта.

В сентябре прошлого года 13-летний британский школьник Каранбир Чима умер после того, как местный хулиган бросил ему за шиворот кусок сыра. Погибший подросток страдал от аллергии на пшеницу, яйца, орехи, глютен и молочные продукты.

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