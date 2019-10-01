В Муроме бомж несколько дней жил рядом с телом убитого знакомого

В Муроме 29-летний бездомный убил своего знакомого и продолжил жить рядом с его телом. Об этом 30 сентября сообщил Следственный комитет по Владимирской области.

Инцидент произошел еще в январе этого года. По имеющейся информации, мужчина жил в коммунальной квартире своего товарища. 5 января к ним пришла знакомая, из-за которой между мужчинами разгорелся конфликт.

Хозяин квартиры в состоянии алкогольного опьянения оскорбил женщину, на что злоумышленник ударил его, после чего нанес ему множественные ножевые ранения. После этого он продолжил жить в одной комнате с телом погибшего до 9 января.

Позже мужчину задержали. По решению суда ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что в Татарстане мужчина напал на знакомую с топором после отказа в интиме.