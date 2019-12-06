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В Москве задержали подозреваемую в избиении двухлетней дочери женщину

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Фото: Depositphotos
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Полицейские Тушинского района задержали женщину, подозреваемую в жестоком избиении двухлетней дочери. Об этом в пятницу, 6 декабря, сообщили журналистам в столичном главке МВД.

По данным ведомства, 4 декабря из медучреждения в полицию поступил звонок с сообщением, что к ним привезли двухлетнюю девочку с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, ушибом голени и синяками по всему телу.

На следующий день правоохранители выехали на место проживания 29-летней матери девочки.

«Сотрудниками ПДН (подразделение по делам несовершеннолетних. — Ред.) в квартире задержана мать, которая изобличена в том, что 3 декабря с 16.00 до 17.00 умышленно и неоднократно избивала свою дочь», — приводит «РИА Новости» текст сообщения.

На данный момент подозреваемая передана сотрудникам Следственного комитета.

18 октября сообщалось, что в больницу после избиения был доставлен четырехлетний мальчик. Его мама ушла на работу на сутки, а сын остался с ее сожителем. Вечером отчим с ребенком принес ей продукты на работу. Он был трезвым на тот момент. Однако наутро, когда женщина пришла с работы, она обнаружила, что мужчина в состоянии опьянения спит, а мальчик избит.

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