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Масштабную вырубку леса остановили в Иркутской области

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Сотрудники полиции выявили организованную вырубку леса в Иркутской области. Ущерб лесному фонду оценивается в 2,5 млн рублей.

По данным полиции, во время очередного рейда недалеко от села Тихоновка в Боханском районе были задержаны трое местных жителей в возрасте от 31 до 40 лет. Они вывозили на грузовиках более 200 вырубленных деревьев. В ходе расследования было установлено, что еще 10 жителей Боханского района участвовали в вырубке леса на других участках. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Полицейским удалось выйти на след организатора рубок, а также выявить еще четыре участка, где незаконно уничтожали лес. Общий ущерб от действий «черных лесорубов» превысил 2,5 млн рублей. По всем фактам незаконной рубки возбуждены уголовные дела.

У подозреваемых изъята тяжелая техника и бензопилы. Организатора и четырех активных участников рубок заключили под стражу.

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