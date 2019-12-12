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Елки для Хабаровского края закупят в других регионах

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Предприниматели в Хабаровском крае закупают елки в других регионах для открытия елочных базаров. Деревья привезут из Приморского края, Благовещенска и Читы.

Больше сотни елочных базаров начнут работу в Хабаровске 20 декабря. В администрации города поясняют, что местные жители не видят смысла наряжать елку раньше. Предприниматели уже сообщили, что будут закупать деревья в других регионах, где они дешевле. Много елок планируется привезти из Дальнереченска (Приморский край), где действует питомник. Об этом пишет ИА «Хабаровский край сегодня».

В мэрии уточнили, что в этом году откроется больше точек продажи елок в жилых кварталах. Елочные базары должны соответствовать градостроительным и пожарным нормам. Кроме того, местоположение всех базаров оперативно передается в полицию для отслеживания фактов появления нелегальных продавцов.

Перед началом новогодних покупок специалисты «Роскачества» рассказали о правилах выбора елки. Потребителям советуют обратить внимание на ветки. Они должны быть эластичными и легко гнуться. Ствол дерева должен быть покрыт иголками, которые при разломе выделяют приятный аромат и не осыпаются, если постучать деревом о землю.

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