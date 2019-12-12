Автоэксперт предложил альтернативу штрафам за превышение средней скорости

Автоэксперт Дмитрий Булавин поддержал законодательную инициативу депутатов Госдумы отменить штрафы за превышение средней скорости на дорогах. По его мнению, средняя скорость — это неконтролируемая величина по целому ряду причин.

Эксперт предложил идти по пути повышения штрафов за превышение скорости в конкретный момент времени. И параллельно увеличивать скоростной режим на хороших трассах.

Накануне, 11 декабря, Госдума приняла в первом чтении законопроект, который запрещает ГИБДД штрафовать водителей за превышение средней скорости на участке дороги.

Автоэксперт напомнил, что в ПДД до сих пор нет такого понятия, как «средняя скорость». К тому же превышение средней скорости сложно администрировать.

«Как выверять этот участок? К примеру, в городе он ехал 60 км/ч, а по трассе 150 км/ч, где можно было 110 км/ч. На 20 км/ч превысил (с учетом нештрафуемого порога. — Ред.) А как узнать, на каком участке у него случилось превышение?» — сказал Булавин.

С учетом этого непонятно, в бюджет какого региона должен пойти штраф, если водитель проезжал через два субъекта РФ.

«Мы должны прийти к более суровым штрафам в денежном выражении за превышении скорости. В соседей Финляндии штраф за превышение скорости доходит до €100. Если ввести такой штраф в России, это бы дисциплинировало водителей. Потому что каждый раз платить условные 7,5 тыс. рублей за превышение на 1 км/ч — это весомо», — заключил автоэксперт.

С инициативой о запрете штрафов выступили депутаты от ЛДПР в июне 2018 года.