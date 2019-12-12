Прямой эфир

Автоэксперт предложил альтернативу штрафам за превышение средней скорости

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Автоэксперт Дмитрий Булавин поддержал законодательную инициативу депутатов Госдумы отменить штрафы за превышение средней скорости на дорогах. По его мнению, средняя скорость — это неконтролируемая величина по целому ряду причин.

Эксперт предложил идти по пути повышения штрафов за превышение скорости в конкретный момент времени. И параллельно увеличивать скоростной режим на хороших трассах.

Накануне, 11 декабря, Госдума приняла в первом чтении законопроект, который запрещает ГИБДД штрафовать водителей за превышение средней скорости на участке дороги.

Стремление к нулю: как водителей воспитывают суровыми штрафами
И чем, помимо «рубля», можно добиться нулевой смертности на дорогах

Автоэксперт напомнил, что в ПДД до сих пор нет такого понятия, как «средняя скорость». К тому же превышение средней скорости сложно администрировать.

«Как выверять этот участок? К примеру, в городе он ехал 60 км/ч, а по трассе 150 км/ч, где можно было 110 км/ч. На 20 км/ч превысил (с учетом нештрафуемого порога. — Ред.) А как узнать, на каком участке у него случилось превышение?» — сказал Булавин.

С учетом этого непонятно, в бюджет какого региона должен пойти штраф, если водитель проезжал через два субъекта РФ.

«Мы должны прийти к более суровым штрафам в денежном выражении за превышении скорости. В соседей Финляндии штраф за превышение скорости доходит до €100. Если ввести такой штраф в России, это бы дисциплинировало водителей. Потому что каждый раз платить условные 7,5 тыс. рублей за превышение на 1 км/ч — это весомо», — заключил автоэксперт.

С инициативой о запрете штрафов выступили депутаты от ЛДПР в июне 2018 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Госдума одобрила закон о запрете штрафа за превышение средней скорости
Автоэксперт назвал самую безопасную скорость на дорогах
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019