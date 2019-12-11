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Госдума одобрила закон о запрете штрафа за превышение средней скорости

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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, который запрещает штрафовать водителей за превышение средней скорости на участке дороги. Об этом сообщается на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности в среду, 11 декабря.

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В пояснительной записке к законопроекту сказано, что в ряде регионов автомобилистам выписывают штрафы по статье 12.9 КоАП РФ за так называемое движение со средней скоростью.

«Считаем, что применение в данном случае статьи 12.9 КоАП РФ некорректно, поскольку ни в ней, ни в Правилах дорожного движения нет такого понятия, как «средняя скорость». Для привлечения к административной ответственности требуется фиксация правонарушения в конкретном месте и в конкретное время», — сказано в сообщении.

Авторы законопроекта подчеркивают, что привлечение к административной ответственности «на основе догадок, домыслов и расчетов» недопустимо.

С инициативой о запрете штрафов выступили депутаты от ЛДПР в июне 2018 года.

В августе депутаты от партии ЛДПР внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект, который предусматривает освобождение от уплаты штрафа за нарушение ПДД в определенных случаях. В частности, авторы инициативы выступили за снятие штрафа, если подобная информация не появилась на портале в течение 10 дней со дня совершения правонарушения.

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