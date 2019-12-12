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СМИ узнали о вызове посла ФРГ в МИД РФ в ответ на высылку дипломатов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Посол Германии в РФ Геза Андреас фон Гейр был вызван в МИД России после высылки российских дипломатов. Об этом в четверг, 12 декабря, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на дипломатический источник.

«Посол ФРГ вызван в МИД РФ для оглашения ответных мер на высылку дипломатов», — заявил собеседник агентства.

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Других подробностей пока не сообщается.

4 декабря МИД Германии объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства России в Берлине в связи с делом об убийстве гражданина Грузии. Также немецкое внешнеполитическое ведомство объявило, что высылает из страны двух сотрудников российских спецслужб, а российский посол в ФРГ Сергей Нечаев был вызван в МИД ФРГ.

После этого в российском дипведомстве пообещали принять ответные меры. В Совете Федерации пообещали, что Россия зеркально ответит на высылку дипломатов.

23 августа стало известно, что в берлинском районе Моабит неизвестный мужчина на велосипеде выстрелил в человека и скрылся. Полиция Германии предположила, что свое оружие, одежду и велосипед злоумышленник выбросил в реку Шпрее. На следующий день прокуратура столицы ФРГ сообщила об аресте подозреваемого — 49-летнего россиянина.

Спустя два дня издание Spiegel со ссылкой на источники в прокуратуре Берлина сообщало, что убийство может быть связано с организованной преступностью. Убитый мужчина в Грузии считался доверенным лицом органов безопасности страны и якобы помогал им бороться против предполагаемого расширения российского влияния в регионе. В Тбилиси на него уже было совершено покушение, после чего он бежал на Украину. В ряде немецких СМИ появились предположения, что убийца якобы мог иметь отношение к российским властям.

В расследовании издания The Insider, международной группы журналистов-расследователей Bеllingcat и немецкого издания Der Spiegel, опубликованном 30 августа, говорилось, что убитого звали Зелимхан Хангошвили. В 2002 году он был объявлен в России в розыск по подозрению в терроризме. Позднее «Интерфакс», ссылаясь на поступившее заявление Генпрокуратуры ФРГ, отметил, что в Берлине был убит гражданин Грузии и России Торнике К.

По данным того же The Insider, Вадима Соколова, арестованного за убийство в Берлине, на самом деле зовут Вадимом Красиковым. Издание отмечает, что в январе 2014-го он был объявлен в России в федеральный розыск по делу о заказном убийстве.

Кроме этого, 4 декабря «Интерфакс» сообщал со ссылкой на источник в российских правоохранительных органах, что Хангошвили был связным действующих на территории Северного Кавказа лидеров незаконных вооруженных формирований Аслана Масхадова, Шамиля Басаева, Доку Умарова, Халилова, Тазиева. Также он был тесно связан с иностранными наемниками Абу-Хавсом, Хаттабом, Абу-аль-Валидом.

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